Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Ein Leichtverletzter bei Abbiegeunfall - Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Hiddenhausen (ots)

(jd) Ein 25-jähriger Mann aus Dülmen fuhr gestern (31.5.) mit seinem Jeep auf der Maschstraße in Fahrtrichtung Bünder Straße. Er hielt zunächst an der dortigen, Rotlicht zeigenden Ampel an und beabsichtigte, seine Fahrt auf der Bünder Straße fortzusetzen. Als die Ampel auf Grün umsprang, beschleunigte der Mann seinen Pkw und bog nach links auf die Bünder Straße ab. Zeitgleich fuhr ein 32-jähriger Mann aus Kirchlengern mit seinem Toyota in die Kreuzung. Der Mann kam aus Richtung Kirchlengerner Straße und wollte geradeaus in der Maschstraße fahren. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, der vorfahrtsberechtigte Toyota stieß in die Seite des Jeeps. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich der dreijährige Sohn des Toyotafahrers, der sich ebenfalls in dem Auto befand, leicht. Die beiden jeweiligen Autofahrer blieben unverletzt. An den Autos entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

