Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in einer Sporthalle

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, den 24.04.2021 kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in der Turnhalle einer Neustadter Grundschule. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Turnhalle wurde durch den Brand so stark beschädigt, dass diese aktuell nicht genutzt werden kann. Zu einem Personenschaden ist es nicht gekommen. Der Sachschaden dürfte sich grob geschätzt auf ca. 100.000 Euro belaufen. Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch die Kriminalinspektion Ludwigshafen.

