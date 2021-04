Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, dem 23.04.2021, gegen 14:24 Uhr, befuhr ein 31jähriger Mann mit seinem PKW Smart die Carl-Bosch-Straße in Fahrtrichtung Brunckstraße. Auf Höhe der Hausnummer 38 wechselte nun ein 57jähriger Mann, welcher mit seinem LKW in die gleiche Richtung fuhr, den Fahrstreifen von links nach rechts und übersah hierbei den hier bereits fahrenden PKW Smart. Der PKW wurde bei der anschließenden Kollision um ca. 90 Grad gedreht und mehrere Meter vor dem LKW hergeschoben. Der 31jährige Fahrer klagte im Anschluss über Schmerzen im Nackenbereich. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt.

