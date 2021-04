Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung auf der B44

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, dem 23.04.2021, gegen 19:15 Uhr, befuhr eine 21jährige Frau mit ihrem PKW Opel die B44 von Mannheim kommend in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Auf der Kurt-Schumacher-Brücke, in Höhe der dortigen Fahrbahnverengung, wurde die Frau plötzlich und grob verkehrswidrig auf ihrer rechten Seite von einem grauen PKW Mercedes-Benz überholt. Hierbei fuhr der überholende PKW zwischen der Fahrbahnbegrenzung und der rechtsseitigen Leitplanke hindurch und setzte sich vor den PKW Opel. Dabei touchierte der Mercedes den Opel und verursachte einen Schaden. Hiernach beschleunigte der Fahrer des Mercedes und entfernte sich vom Unfallort. Das flüchtige Fahrzeug konnte letztlich unbesetzt in Ludwigshafen am Rhein aufgefunden werden.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt, insbesondere bezüglich des flüchtigen Fahrers, tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621/9632222 in Verbindung zu setzen.

