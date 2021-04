Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zwei Fälle von versuchtem Trickdiebstahl in Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, 23.04.2021, gegen 16.30 Uhr, klingelten zwei unbekannte Täterinnen bei einem älteren Ehepaar an der Wohnungstür in der Gartenstadt. Die Frauen gelangten unter einem Vorwand in die Wohnung des älteren Ehepaares. In der Wohnung verdeckte eine Frau die Sicht in den Flurbereich, indem sie sich in den Türrahmen stellte. Die zweite Frau verdeckte zusätzlich die Sicht in den Flur mit einem Tuch. Da das Verhalten der beiden Frauen den Eheleuten komisch vorkam, forderten sie die beiden auf die Wohnung zu verlassen. Beide Frauen sträubten sich zuerst gegen das Verlassen der Wohnung, verließen aber anschließend die Wohnung. Augenscheinlich wurde durch die beiden Frauen nichts aus der Wohnung entwendet. Beschreibung der Frauen: Ca. 30-40 Jahre alt, beide ca. 1,55-1,60 groß, mit südländischem und westeuropäischem Phänotyp. Eine der Frauen hätte blonde schulterlange Haaren gehabt und die zweite Frau ein dunkles Kopftuch getragen. Beide Frauen trugen des Weiteren einen Mund-Nasenschutz sowie Einmalhandschuhe und sprachen hochdeutsch.

Um 17:00 Uhr kam es zu einem gleichgelagerten Sachverhalt mit gleicher Täterbeschreibung in Ludwigshafen-Mitte in der Wohnung einer 89jährigen Frau. Hier hätten sich die beiden unbekannten Frauen ebenfalls unter einem Vorwand Zutritt zu der Wohnung der Frau verschafft und den Sichtbereich der Wohnungsinhaberin in der Wohnung unter anderem mittels eines Tuchs verdeckt. Nachdem die Frauen die Wohnung verlassen hatten, konnte durch die Wohnungsinhaberin entdeckt werden, dass ihre Schlafzimmerschränke offen standen. Entwendet wurde auch aus dieser Wohnung offensichtlich nichts.

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell