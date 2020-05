Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wohnhaus-Brand: Ein Toter geborgen

Werdohl (ots)

Heute Nacht kam es in der Neustadtstraße zum Brand eines Wohnhauses. Eine Person wurde tot geborgen.

Am Pfingstsonntagmorgen gegen 3.45 Uhr entdeckten Nachbarn Flammen im Dachgeschoss des Mehrfamilienhauses in der Innenstadt. Die Feuerwehren aus Werdohl und Neuenrade verhinderten ein Übergreifen des Feuers auf die benachbarte Stadtbücherei oder andere Gebäude. In dem Haus waren acht Personen gemeldet. Der Dachstuhl brannte komplett nieder. In der dortigen Wohnung befand sich eine Person, die gegen Mittag von Feuerwehr und Polizei tot geborgen wurde. Das Haus ist derzeit nicht begehbar. Die anderen Bewohner wurden anderweitig untergebracht oder sind bei Verwandten oder Bekannten untergekommen.

Weder zur Brandursache noch zu der Identität des Toten können derzeit Angaben gemacht werden. Der Leichnam wird obduziert. Ein Brandsachverständiger soll die Ursache des Feuers klären. Die Feuerwehr hat eine Brandwache aufgestellt.

