Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, dem 23.04.2021, gegen 23:01 Uhr, wurde der Polizei durch einen Zeugen mitgeteilt, dass mehrere Personen einen Zigarettenautomaten im Brüsseler Ring mittels einer Säge angehen würden. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte flüchteten drei Personen in unterschiedliche Richtungen. Im Rahmen der sich anschließenden Fahndung in Tatortnähe konnten letztlich, auch dank eines eingesetzten Diensthundes, alle drei Täter festgestellt und identifiziert werden. Es gelang den Tätern nicht den Automaten vor Eintreffen der Polizei zu öffnen. Gegen die drei Personen im Alter von 18, 16 und 15 Jahren wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls geführt

