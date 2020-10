Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1476) Versuchter Einbruch in Veitsbronn - Zeugen gesucht

Veitsbronn (ots)

Am Dienstagvormittag (13.10.2020) versuchten unbekannte Täter in eine Wohnung in Veitsbronn (Lkrs. Fürth) einzubrechen. Die Kriminalpolizei Fürth sucht Zeugen.

Die bislang Unbekannten beschädigten im Zeitraum von 05:30 Uhr bis 12:30 Uhr eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Obermichelbacher Straße. Die Ermittler gehen davon aus, dass offenbar versucht worden war, die Tür aufzuhebeln. In die Wohnung gelangten die Täter nicht. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von über eintausend Euro.

Das Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Marc Siegl

