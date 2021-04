Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Erneutes Fahren ohne Fahrerlaubnis führt zur Sicherstellung des Fahrzeugs

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, dem 23.04.2021, gegen 11:55 Uhr, wurde in der Hohenzollernstraße ein PKW BMW X5 einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dessen konnte festgestellt werden, dass der 29jährige Fahrer des PKW nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Vielmehr war dies bereits das vierte Mal, dass dieser trotz Entziehung der Fahrerlaubnis fahrend angetroffen werden konnte. Da der von ihm geführte PKW hierbei bereits zum dritten Mal genutzt wurde, wurde dieser zur Verhinderung der Begehung weiterer Straftaten und zur Prüfung der Verwertung vor Ort sichergestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell