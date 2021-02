Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Wobeck: Brand in unbewohnter Wohnung

Wolfsburg (ots)

Wobeck, Elmstraße

22.02.2021, 21.00 Uhr

Am Montagabend brach in einer unbewohnten Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Wobeck bei Schöningen aus bisher ungeklärter Ursache ein Feuer aus, bei dem keine Personen verletzt wurden. Es entstand Gebäudeschaden in noch unbekannter Höhe.

Ein Anwohner des Hauses nahm gegen Abend aus dem Erdgeschoß intensiven Brandgeruch war. Er alarmierte geistesgegenwärtig die Feuerwehr und klingelte im Anschluss bei den Nachbarn, damit diese umgehend ihre Wohnung verlassen konnten. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war starke Rauchbildung sowie Feuerschein erkennbar. Der Brand in der nicht bewohnten Wohnung konnte schnell gelöscht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an. Da sich alle Bewohner rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten, wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell