Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Radfahrer schwer verletzt

Bad Bentheim (ots)

Am Samstagnachmittag ist es auf der Achterberger Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 29-jähriger Radfahrer wurde dabei schwer verletzt. Er war gegen 17.20 Uhr in Richtung Gronauer Straße unterwegs, als er von einem niederländischen Autofahrer überholt wurde. Der Passat touchierte den Radfahrer, so dass dieser stürzte. Er musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell