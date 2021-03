Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Auto landet nach Fahrfehler im Kanal

Papenburg (ots)

Am Samstagmittag ist es auf der Straße Mittelkanal links zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 21-jährige Frau aus Surwold wurde dabei leicht verletzt. Sie war gegen 13.45 Uhr mit ihrem Peugeot in Richtung Obenende unterwegs, als sie in einer Rechtskurve bei Regen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Das Auto rutschte in die Berme, überschlug sich und landete auf dem Dach liegend im Kanal. Ein 25-jähriger Zeuge half der Fahrerin aus dem Auto, so dass sie lediglich mit einem Schock davonkam. Der Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

