Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Einbruch in Scheune

Geeste (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag in eine Scheune am Birkhahnweg eingedrungen. Sie entwendeten daraus zwei Motorsägen eine Motorsense und einen Winkelschleifer. Der Gesamtwert des Diebesgutes wird auf etwa 1500 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

