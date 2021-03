Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - 50 Tuner in der Innenstadt

Papenburg (ots)

Auch am Samstag hat die Polizei ihre Kontrollen in Sachen Tuning-Szene fortgesetzt. Die Beamten trafen an den bekannten Plätzen etwa 50 Tuner mit ihren Fahrzeugen an. 16 von ihnen müssen sich in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Missachtung der Durchfahrverbote verantworten. 24 Tuner erhielten einen Platzverweis.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell