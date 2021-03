Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Erneut 29 Anzeigen gegen Autotuner

Bild-Infos

Download

Papenburg (ots)

In der Nacht zu Samstag haben sich erneut etwa 100 Mitglieder der Tuningszene mit samt ihren Fahrzeugen in der Papenburger Innenstadt getroffen. Die Polizei hat zwischen 22.30 und 0.30 Uhr die mit Durchfahrtsverboten gekennzeichneten Parkplätze bestreift und die dort angetroffenen Autofahrer kontrolliert. Insgesamt fertigten die Beamten 29 Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Alle Betroffenen erhielten in der Folge einen Platzverweis.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell