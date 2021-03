Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Geldautomatensprengung in MG

Mönchengladbach (ots)

Am 17.03.2021, gegen 03:40 Uhr kam es in der Deutschen Bank Filiale in Wickrath zu einer Geldautomatensprengung. Aufmerksam gewordene Zeugen alarmierten die Polizei. Im Bereich des Tatortes konnten 3-4 Personen beobachtet werden, die nach der Explosion in einem dunklen Audi, mit hoher Geschwindigkeit, Richtung BAB davon fuhren. Neben diversen Polizeikräften war auch die Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach im Einsatz. Die Ermittlungen zur Tat dauern aktuell an.

