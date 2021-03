Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Versuchter Raubüberfall auf Kiosk in Lürrip - Zeugensuche

Mönchengladbach (ots)

Zwei mit Sturmhauben maskierte Täter haben am Montag, 15. März, um 22.10 Uhr in Lürrip an der Zeppelinstraße einen Kiosk betreten, den Betreiber mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Bargeld verlangt. Als der 29-jährige Kioskverkäufer dies verweigerte und sich in ein Zimmer hinter der Theke zurückzog flüchteten die beiden in unbekannte Richtung. Die hinzugerufene Polizei leitete sofort eine Fahndung nach den Tätern ein, die jedoch ohne Erfolg blieb. Sie bittet deshalb um Hinweise aus der Bevölkerung. Beide Täter sollen jugendlich gewirkt haben und circa 15 bis 20 Jahre alt sein. Sie sprachen akzentfrei deutsch. Einer der beiden war mit einem schwarzen Pullover oder einer schwarzen Jacke bekleidet; der andere trug eine graue Jacke. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (jn)

