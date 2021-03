Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 80-Jährige auf E-Scooter verunglückt

Mönchengladbach (ots)

Eine 80-jährige Frau hat sich am Dienstag, 16. März, gegen 11.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Bonnenbroich-Geneicken an der Schlossstraße schwere Verletzungen zugezogen.

Aus noch unbekannter Ursache verlor die 80-Jährige während der Fahrt die Kontrolle über den E-Scooter und kam zu Fall. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Die Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (jn)

