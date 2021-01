Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.01.2021 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Krautheim: Bei Glätte von Fahrbahn abgekommen

Ein Autofahrer ist am Mittwoch gegen 5 Uhr zwischen Assamstadt und Krautheim von der Fahrbahn abgekommen. Der 56-Jährige war mit seinem Opel von Assamstadt in Richtung Krautheim gefahren und war auf Höhe der Abfahrt nach Horrenbach bei Glatteis ins Schleudern geraten. Der Wagen kam daraufhin von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro.

