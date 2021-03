Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Räuber hatten es auf Flasche Whiskey abgesehen

Mönchengladbach (ots)

Drei noch unbekannte Männer haben am Montag, 15. März, um 21.50 Uhr einen 54-jährigen Mann, der zu Fuß auf dem Weg nach Hause war, an der Bachstraße im Stadtteil Rheydt überfallen und ihm Verletzungen zugefügt, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Der 54-Jährige befand sich auf der Bachstraße in der Nähe der Friedrich-Ebert-Straße, als die drei Täter aus einer Grundstückszufahrt heraustraten, ihn an den Armen packten und in einen Hinterhof zerrten. Dort hielten sie ihn fest und schlugen ihn zu Boden. Sie entwendeten eine Whiskey-Flasche, die der 54-Jährige bei sich hatte, und flüchteten damit in unbekannte Richtung.

Alle drei Täter waren circa 1,75 bis 1,80 Meter groß. Einer von ihnen trug eine braune Lederjacke; ein anderer eine dunkle Käppi und eine dunkle Winterjacke.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. Diese nimmt sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell