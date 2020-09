Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Kraichtal - Auffahrunfall am zwei leicht Verletzten

Karlsruhe (ots)

Zwei leicht Verletzte sowie einen Sachschaden von 10.000 Euro sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der sich am Dienstagabend in der Heilbronner Straße in Kraichtal ereignet hat.

Gegen 20:30 Uhr fuhr der 23-jährige Unfallverursacher vermutlich aus Unachtsamkeit auf den vorausfahrenden VW-Golf auf. Bei dem Aufprall wurde die 24-jährige Mitfahrerin im Golf sowie ein drei Monate altes Baby, leicht verletzt. Sie wurden vorsorglich durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Marion Kaiser, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell