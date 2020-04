Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Kontrollen im Emsland und der Grafschaft Bentheim

Lingen (ots)

Auch am Montag hat die Polizei in der Inspektion Emsland/Grafschaft Bentheim die Einhaltung der Kontaktbeschränkungen überprüft.

In Uelsen lösten die Beamten am Nachmittag eine Begegnung unter mehreren Personen auf. Sie hatten sich zum Grillen getroffen. Am Abend wurde in Lingen das Treffen einer dreiköpfigen Personengruppe am Konrad-Adenauer-Ring aufgelöst. Ähnlich erging es fünf jungen Männern in Schüttorf.

Gegen sämtliche Betroffene wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

