Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau

B 33, Lkrs. KN) Nach Streifvorgang geflüchtet (24.01.2021)

Reichenau (ots)

Ein Unfall mit Sachschaden von über 1.000 Euro hat sich am Sonntag gegen 14.30 Uhr auf der B 33 kurz vor der Ausfahrt Hegne ereignet. Ein 35-jähriger VW-Golf-Fahrer war in Richtung Konstanz unterwegs, als eine entgegenkommende, unbekannte Fahrerin mit ihrem silbernen Mercedes B-Klasse auf seine Fahrspur geriet und mit dem linken Außenspiegel seines Golfs kollidierte. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr die Frau, die etwa 45-55 Jahre alt gewesen sein soll, weiter. Nachfolgende Fahrzeugführer, die möglicherweise den Unfall beobachtet haben, oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell