Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Räumdienst streift Auto (25.01.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall mit Sachschaden hat ein Schneeräumer am Montagmorgen gegen 4 Uhr in der Bussardstraße verursacht. Ein 31-jähriger war beim Schneeräumen mit einem Daimler-Benz Lastwagen ins Schleudern geraten und hatte dabei einen geparkten Audi A6 Avant touchiert. Am Audi entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Am Schneeräumer entstand kein Schaden.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell