Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Pst. Fulda

Fulda (ots)

Eine leichtverletzte Person nach Verkehrsunfall/ 5000,- Euro Schaden

Eine leichtverletzte Person und ein Gesamtsachschaden in Höhe von 5000,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstag, dem 30.04.2020, gg. 10.00 Uhr in Fulda in der Karrystraße Höhe Dieselstraße.

Ein 41-jähriger Mann aus Fulda befuhr mit einer Sattelzugmaschine die Karrystraße vom Westring herkommend in Richtung Industriegebiet West. An der Einmündung zur Dieselstraße wollte der vorrausfahrende Fahrer eines Mazda CX-5 nach links in die Dieselstraße abbiegen und verringerte hierzu seine Geschwindigkeit. Der 41-Jährige Fahrer des Sattelzuges bemerkte dies zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten. Er fuhr auf das Heck des Mazda CX-5 auf.

Durch den Aufprall wurde der Fahrer des Mazda CX-5, ein 48-jähriger Mann, ebenfalls aus Fulda stammend, leichtverletzt. Mit Verdacht auf Schleudertrauma wurde er durch einen Krankenwagen vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der 41-Jährige Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 5000,- Euro.

Gefertigt: Polizeistation Fulda, PHK`in Schmitt

