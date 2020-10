Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg - Haslach: Zeugenaufruf nach Raub beim Haslacher Bad

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 25.10.2020, kam es gegen 19:00 Uhr zu einem Raubdelikt auf einer Wiese in der Nähe vom Haslacher Schwimmbad.

Der Geschädigte traf sich am frühen Abend mit einem Freund und drei weiteren, ihm unbekannten, Jugendlichen beim Spielplatz am Haslacher Bad. Die Gruppe begab sich im Anschluss auf eine Wiese in der Nähe des Spielplatzes.

Hier kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Geschädigten und einem der Jugendlichen. Im weiteren Verlauf forderte der mutmaßliche Tatverdächtige die Herausgabe des Smartphones und verließ im Anschluss mit den drei anderen Jugendlichen die Örtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall oder zu den beteiligten Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0761 / 882 - 2880 zu melden.

