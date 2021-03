Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Gerlingen: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Ludwigsburg (ots)

Ein 28-jähriger Mercedes-Benz Lenker befuhr am Samstag gegen 23.45 Uhr die Autobahn 81 von der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach kommend in Richtung Dreieck Leonberg. Aus bisher ungeklärter Ursache kommt das Fahrzeug auf Höhe des Parkplatzes Engelberg nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Verkehrseinrichtungen zwischen dem Parkplatz und der Durchgangsfahrbahn. Von dort wurde der Mercedes-Benz zurückgeschleudert und kam entgegen der Fahrtrichtung auf der Fahrbahn zum Stehen. Der 28-jährige Fahrer wurde in seinem Pkw eingeklemmt und schwer verletzt. Nachdem er durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit wurde kam er zur Behandlung in ein Krankenhaus. Beim Verkehrsunfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro. Die Feuerwehr Ditzingen war mit vier Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften ausgerückt. Der Rettungsdienst hatte einen Notarzt sowie einen Rettungswagen zur Verletztenversorgung entsandt. Da der Mercedes-Benz nicht mehr fahrbereit war musste dieser abgeschleppt werden. Für die etwa 45-minütige Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen wurde der Verkehr über den Parkplatz umgeleitet. Hierbei kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Autobahnmeisterei Ludwigsburg war ebenfalls am Unfallort um die beschädigten Verkehrseinrichtungen abzusichern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell