POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg Weil im Schönbuch: 35-Jähriger vor Bäckerei verstorben

Am Freitagmorgen, gegen 08.30 Uhr, betrat ein 35-Jähriger, der sich vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, eine Bäckerei in der Robert-Bosch-Straße in Weil im Schönbuch. Der Mann litt offensichtlich unter Wahnvorstellungen und entriss einer Mitarbeiterin das Telefon, nachdem diese einen Notruf abgesetzt hatte. Im weiteren Verlauf lief der 35-Jährige auf die Straße und flüchtete vor einer herannahenden Polizeistreife. Hierbei stürzte er und sollte schließlich durch die Beamten vorläufig festgenommen werden. Als er sich dagegen zur Wehr setzte und mit einer Handschließe geschlossen wurde, verlor er das Bewusstsein. Eine bereits eingetroffene Rettungswagenbesatzung begann mit Unterstützung der Polizeibeamten umgehend mit Reanimationsmaßnahmen. Ein Notarzt wurde hinzugezogen. Die Rettungsmaßnahmen waren jedoch erfolglos und der 35-Jährige verstarb vor Ort. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart prüft, ob zur Klärung der Todesursache eine Obduktion durchgeführt wird.

