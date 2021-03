Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Zwei Personen bei Brand auf Balkon leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 11:10 Uhr ist aus noch ungeklärter Ursache Müll auf dem Balkon einer Wohnung in der Sommerhofenstraße in Brand geraten. Bis zum Eintreffen der sofort alarmierten Feuerwehr bekämpften der 36-Jährige Wohnungsinhaber und seine 35-jährige Frau die Flammen und zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Sie wurden vom Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Brand wurden die Fassadenverkleidung und ein Rollladen in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Die Feuerwehr Sindelfingen war mit 30 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen am Brandort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell