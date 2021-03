Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen-Kallenberg: Elfjähriger Radfahrer schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen musste der Rettungsdienst am Donnerstag einen elfjährigen Radfahrer in ein Krankenhaus bringen, nachdem er gegen 15:10 Uhr im Ortsteil Kallenberg in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Der Bub kam aus Richtung der Autobahn und soll vermutlich mit hoher Geschwindigkeit auf einem Feldweg in Richtung Kallenberg unterwegs gewesen sein. Mutmaßlich wollte er im weiteren Verlauf nach links in die Kallenbergstraße einbiegen. Hierbei übersah er offenbar eine von links kommende bevorrechtigte 61-jährige BMW-Lenkerin. Im Einmündungsbereich kam es schließlich zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Der Elfjährige wurde von dem Pkw erfasst, prallte gegen die Windschutzscheibe und schleuderte dann auf den Boden. Hierbei zog sich der Junge schwere Verletzungen zu. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 3.500 Euro.

