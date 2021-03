Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Unbekannter entwendet zwei Geldbörsen

Ludwigsburg (ots)

Unter dem Vorwand, die Heizung ablesen beziehungsweise reparieren zu müssen, verschaffte sich am Donnerstag gegen 07:55 Uhr in der Schillerstraße in Gerlingen ein noch unbekannter Täter Zutritt zu der Wohnung einer älteren Dame. Während sich der vermeintliche Handwerker im Inneren der Wohnung befand, bat er die Seniorin in ihrer Küche die Heizung aufzudrehen. Diesen Moment nutzte der dreiste Mann und entwendete unbemerkt zwei Geldbörsen mit einem zweistelligen Bargeldbetrag. Anschließend suchte der Unbekannte das Weite. Das Fehlen der beiden Geldbörsen wurde erst zu einem späteren Zeitpunkt festgestellt und die Polizei alarmiert. Bei dem Dieb soll es sich um einen Mann im Alter von etwa 60 Jahren handeln. Er ist circa 175 cm groß, hat ein mitteleuropäisches Aussehen und sprach Deutsch ohne Akzent. Zudem trug er einen Drei-Tage-Bart, dunkle Arbeitskleidung und einen dunkelgrauen Schlapphut mit breiter Krempe. Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können oder selbst Opfer wurden, melden sich bitte beim Polizeiposten Gerlingen, Tel. 07156 9449-0.

