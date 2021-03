Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Jaguar kollidiert mit Baustellenabschrankung

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 21.10 Uhr befuhr ein 27-jähriger Jaguar Fahrer die Keplerstraße in Richtung Stadtmitte. Im dortigen Baustellenbereich schätzte dieser den Fahrbahnverlauf falsch ein und stieß gegen die beleuchteten Warnbaken welche dadurch auf die Fahrbahn geschleudert wurden. Eine 21-jährige Daimler-Benz Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und fuhr gegen eine der Warnbaken. Am Jaguar entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro und am Daimler-Benz ein Schaden von etwa 2.000 Euro.

