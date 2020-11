Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Zu viert im Auto unterwegs

RhedeRhede (ots)

Gegen die Corona Verordnung verstießen vier Personen am Mittwochabend in Rhede. Die vier Personen im Alter von 15 bis 18 Jahren wohnen alle in unterschiedlichen Haushalten und verstießen somit gegen die Regelung zum Mindestabstand. Jeder muss nun mit einem Bußgeld rechnen.

