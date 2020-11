Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrer stoßen zusammen

BocholtBocholt (ots)

Leichte Verletzungen haben sich zwei Radfahrer bei einem Zusammenstoß am Mittwoch zugezogen. Ein 29-jähriger Bocholter befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg der Alfred-Flender-Straße stadteinwärts in nicht zulässiger Richtung. Ihm kam eine 63-jährige Pedelecfahrerin aus Bocholt entgegen. In Höhe der Einmündung Feldstraße kollidierten die Radfahrer. Rettungskräfte brachten die 63-Jährige in ein Krankenhaus. An den Rädern entstand Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro.

