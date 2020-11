Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Betrunken Fahrrad gefahren

BocholtBocholt (ots)

Alkoholisiert, aber ohne Beleuchtung war ein 35-jähriger Radfahrer in der Nacht zum Donnerstag in Bocholt unterwegs. Polizeibeamte kontrollierten ihn gegen 23.00 Uhr, als der Bocholter die Dinxperloer Straße befuhr. Ein Atemalkoholtest deutete auf eine Blutalkoholkonzentration von circa 1,8 Promille hin. Ein Arzt entnahm dem Radfahrer in der Polizeiwache in Bocholt eine Blutprobe und die Weiterfahrt wurde ihm bis zur vollständigen Ausnüchterung untersagt.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Nicole Bone

Telefon: 02861 900 2222

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell