Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Sachbeschädigung durch Graffiti

BocholtBocholt (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 16:00 Uhr, bis Donnerstag, 07:45 Uhr, beschmierten unbekannte Täter mehrere Stellen einer Schule am Paul-Schneider-Weg mit goldener Sprühfarbe. Die Kripo in Bocholt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen (02871-2990).

