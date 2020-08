Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Niederstotzingen - Alkoholisiert Unfall gebaut

Am Donnerstag rammte ein 44-Jähriger eine Warnbake bei Niederstotzingen.

Ulm (ots)

Gegen 17.30 Uhr fuhr der 44-Jährige von Oberstotzingen in Richtung Asselfingen. An einer Baustelle übersah eine Warnbake und fuhr dagegen. Durch den Aufprall wurde die Absperrung beschädigt, ebenso der Fiat des Unfallverursachers. An dem Fiat liefen Betriebsstoffe aus. Die Feuerwehr kümmerte sich darum. Der Unfallverursacher hingegen fuhr weiter. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und die Polizei verständigt. Das Kennzeichen des Fiat lag auch noch am Unfallort. Eine Polizeistreife entdeckte den Fiat samt Fahrer kurze Zeit später in der Nähe seines Wohnortes. Bei dem Fahrer rochen die Polizisten Alkohol. Ein Test ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Er musste eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein ist der Mann auch los. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 1.000 Euro.

+++++++ 1429368

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell