POL-KN: (Radolfzell am Bodensee

Lkrs. KN) Zwei Parkrempler mit anschließender Unfallflucht (12.08.2020)

Ein 39-jähriger Fahrer eines Hyundai wollte am Mittwoch gegen 20.00 Uhr in der Höristraße seitlich am Fahrbahnrand einparken und stieß hierbei mit seinem Fahrzeug gegen die Front eines geparkten VW. Daraufhin stieg der Fahrer aus, überprüfte den Schaden an seinem Fahrzeug und am VW, stieg wieder ein und setzte seine Fahrt fort. Einige Meter weiter versuchte der 39-jährige erneut seitlich einzuparken und prallte mit der Anhängerkupplung gegen die Front eines abgestellten Nissan. Er stieg wieder aus, begutachtete den Schaden und entfernte sich schließlich zu Fuß von der Unfallstelle. Ein Zeuge, der beide Vorfälle beobachten hatte, verständigte die Polizei. Im Anschluss an die Unfallaufnahme wurde der 39-jährie Mann im Bereich einer Bushaltestelle in der Hohenstoffelstraße angetroffen und kontrolliert. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 0,6 Promille, weshalb die Beamten die ärztliche Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus veranlassten. Der Mann muss sich nun wegen den Verkehrsunfallfluchten verantworten müssen.

