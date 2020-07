Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schläge nach Beleidigung

Plettenberg (ots)

Eine Beleidigung soll gestern, gegen 19.40 Uhr, eine Körperverletzung auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Breddestraße provoziert haben. Der 22-jährige Plettenberger habe sein Opfer zunächst unflätig beschimpft und anschließend versucht zu schlagen. Das Opfer wehrte sich und stieß den Aggressor zu Boden. Dabei zog er sich eine Platzwunde am Kopf zu. Er stand wieder auf und flüchtete. Heraneilende Polizisten konnten den alkoholisierten Mann an der Karlstraße überwältigen. Aufgrund seiner Verletzung brachte ihn eine Rettungswagenbesatzung ins Krankenhaus, wo er nach ambulanter Behandlung mit einer Strafanzeige im Gepäck entlassen werden konnte.

