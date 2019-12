Feuerwehr Bochum

FW-BO: Weihnachtsbilanz der Feuerwehr Bochum - Keine großen Brände aber viel Arbeit für den Rettungsdienst

Bochum (ots)

Die vergangenen Weihnachtstage verliefen bei der Feuerwehr Bochum ohne besondere Vorkommnisse, allerdings waren die Einsatzkräfte im Rettungsdienst an allen drei Tagen häufig im Einsatz.

Große Brände oder schwere Unfälle gab es über die Weihnachtstage glücklicherweise keine. Die Löschfahrzeuge der Feuerwehr Bochum mussten vom 24.12. (8 Uhr morgens) bis zum 27.12. (8 Uhr morgens) lediglich zu 7 Brandmeldungen und 23 Technischen Hilfeleistungen ausrücken. Bei allen Einsätzen handelte es sich um Routineeinsätze.

Deutlich häufiger waren die Rettungs- und Notarztwagen unterwegs. Am Heiligen Abend wurden diese 105 mal alarmiert, am 25.12. kam es 123 Einsätzen und am 26.12. mussten die Kräfte des Rettungsdienstes 96 Mal ausrücken. Insgesamt waren es somit 324 Einsätze.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Bochum

Pressestelle

E-Mail: feuerwehr-pressestelle@bochum.de

Telefon: 0234 9254-978

Verfasser: Simon Heußen

http://notfallinfo-bochum.de

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell