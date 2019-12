Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brand einer Werbetafel in Bochum Wattenscheid

Bochum (ots)

In der Nacht zum Heiligen Abend meldeten mehrere Anrufer über den Notruf der Feuerwehr eine brennenden Fassade an der Günnigfelder Straße. Als der zuständige Löschzug der Feuerwache Wattenscheid eintraf, brannte eine Werbetafel an einer Fassade. Diese Fassade gehörte zu einem Reifenlager einer Tankstelle. Das Feuer konnte von einem Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr schnell gelöscht werden. Der Brand griff nicht auf das Gebäude über, allerdings war das Lager stark verraucht. Die ebenfalls alarmierte Löscheinheit Günnigfeld der Freiwilligen Feuerwehr öffnete das Lager und belüftete das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Einsatz dauerte ca eine Stunde, es waren 28 Einsatzkräfte vor Ort.

