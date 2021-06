Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen - Sechs Autos demoliert

Bünde (ots)

(jd) Dienstag Nacht (8.6.) schreckte eine 56-jährige Frau aus dem Schluchtenweg um etwa 1.55 Uhr aus dem Schlaf auf, als sie ein lautes Geräusch hörte. Die Frau ging zum Fenster und bemerkte zunächst drei Personen, die in Richtung Ahler Straße gingen. Draußen stellte sie dann fest, dass an ihrem und einem weiteren Pkw die linken Außenspiegel offenbar durch einen Tritt abgebrochen wurden. Etwa zwanzig Minuten später hörte ein 53-jähriger Mann in der Straße Mühlenfeld, ebenfalls ein lautes Geräusch. Der Mann sah unverzüglich nach, was das Geräusch verursacht haben könnte. Er sah noch wie drei Personen, die zu Fuß in die Straße Im Mühlenfeld gingen und dann nach rechts auf die Mühlenfeldstraße in Richtung Ahler Straße abbogen. Einer dieser Personen trug einen cremefarbenen Pullover und eine kurze Hose. Der Bünder stellte fest, dass an seinem Auto zwei Radkappen fehlten. Eine davon fand er ein Stück weiter auf der Straße liegend. Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen Anzeigen von insgesamt sechs Fahrzeughaltern auf, deren Fahrzeuge ähnliche Beschädigungen aufwiesen. Die weiteren Autos standen unter anderem an den Straßen Am Sportplatz und Kirchnerstraße. Die Polizei bittet weitere Zeugen, die in der Nacht zu Dienstag etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

