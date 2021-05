Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unbekannte schießen auf eine Katze

Schalksmühle (ots)

Unbekannte Täter sollen vermutlich in der Nacht zum 15. Mai eine Katze im Bereich Hohlweg beschossen haben. Die Freigängerin kam des Morgens mit einer Verletzung am Hals nach Hause. Die Besitzerin versorgte das Tier und beobachtete die Wunde. Als die sich auch nach einiger Zeit nicht verschloss, suchte sie einen Tierarzt auf. Dieser fand einen Diabolo, der noch im Hals steckte. Dabei handelt es sich um ein Projektil, das z.B. aus Luftgewehren verschossen wird. Die Katze ist auf dem Weg der Besserung. Die Besitzerin erstattete am gestrigen Abend Strafanzeige. Hinweise zur Aufklärung der Tat nimmt die Polizeiwache Halver unter 02353/9199-0 entgegen. (dill)

