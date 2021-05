Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Einbruch

Eindringlinge im ehemaligen Krankenhau

Altena (ots)

Zwischen Montag- und Dienstagabend wurde versucht, die Tür einer Wohnung an der Lennestraße aufzubrechen. Am Dienstag um 18.45 Uhr entdeckte die Bewohnerin die Hebelmarken an der Tür.

Über Pfingsten waren wieder ungebetene Gäste im ehemaligen St.-Vinzenz-Krankenhaus an der Bornstraße. Sie öffneten zwischen Freitagmittag und Dienstagmorgen gewaltsam ein Fenster und kletterten in das Gebäude. Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruchs.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. (cris)

