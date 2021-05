Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Erdgeschosswohnung

Neuenrade (ots)

Unbekannte sind am Dienstagmorgen, zwischen 0 und 10.45 Uhr, in eine Erdgeschosswohnung an der Dritte Straße eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster auf, kletterten in die Wohnung und stahlen einen Fernseher und eine Nintendo Switch Spielekonsole. Hinweise bitte an die Polizei in Werdohl. (cris)

