Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mutmaßlicher Zigarettendieb vorläufig festgenommen

Halver (ots)

Drei Männer versuchten am Dienstagabend in einem Discounter an der Bahnhofstraße, eine größere Menge Zigaretten zu stehlen. Ein Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen. Eine Verkäuferin beobachtete die drei Männer kurz nach 20 Uhr. Sie machten sich an dem Zigarettengitter einer geschlossenen Kasse zu schaffen. Die Zeugin holte sich Verstärkung durch eine Kollegin und zusammen sprachen sie die Verdächtigen an. Zwei ergriffen sofort die Flucht und ließen ihre Einkaufswagen stehen. Der Dritte tat völlig unbeteiligt. Während die Verkäuferinnen die anderen Männer verfolgten, schob er seinen Einkaufskorb mit Ware an die offene Kasse und bezahlte.

Die Männer müssen auf unbekannte Art Zigaretten aus dem verschlossenen Korb geholt haben. An verschiedenen Stellen wurden Packungen gefunden. Der dritte Mann, ein 22-Jähriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen und im Gewahrsam in Lüdenscheid untergebracht. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Bandendiebstahls. (cris)

