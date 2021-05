Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bankkarte geklaut und Geld abgehoben/ Einbruch in Keller/ Diebstahl aus Kfz/ Pkw beschädigt

Lüdenscheid (ots)

Noch bevor eine 74-jährige Supermarkt-Kundin am Dienstag bemerkt hatte, dass ihre Geldbörse gestohlen wurde, standen die Täter bereits mit der erbeuteten Bankkarte am nächsten Geldautomaten. Das Opfer kaufte zwischen 11.15 und 11.30 Uhr in einem Supermarkt an der Kölner Straße ein. Das Portemonnaie lag in einem Stoffbeutel. An der Kasse suchte die Frau vergeblich nach der Geldbörse. In der Zwischenzeit hatten die Täter bereits eine hohe Geldsumme abgebucht. Die Polizei veranlasste eine KUNO-Sperrung der gestohlenen Bankkarte.

Die Polizei mahnt weiter dringend zur Vorsicht beim Einkaufen - insbesondere in den Discountern im Märkischen Kreis. Dort halten Taschendiebe Ausschau nach Opfern - am liebsten solchen, die ihre Geldbörsen in Handtaschen oder Einkaufsbeuteln verwahren und diese dann in den Einkaufskorb stellen oder an den Haken des Wagens hängen. Wer sicher gehen will, nicht bestohlen zu werden, sollte Wertsachen möglichst dicht am Körper in Innentaschen von Jacken oder Mänteln tragen. Keinesfalls sollten Kunden ihre PIN mit ins Portemonnaie stecken oder gar auf die Bankkarte schreiben.

Über Pfingsten sind Unbekannte in den Keller eines Mehrfamilienhauses an der Heedfelder Straße eingebrochen. Sie entwendeten eine Kreissäge, eine Stichsäge und eine Bohrmaschine.

In der Nacht zum Dienstag sind Unbekannte in einen an der Uhlandstraße geparkten weißen Fiat Punto eingedrungen. Sie durchsuchten das Innere und nahmen zwei Warnwesten sowie Fahrzeugdokumente an sich.

In den vergangenen Tagen wurden an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet Fahrzeuge beschädigt. Am Dienstagmorgen parkte ein Pkw-Fahrer für ca. eine halbe Stunde auf einem Behindertenparkplatz an der Martin-Niedermöller-Straße. Als er um 11.35 Uhr zu seinem Pkw zurückkam, war die Heckscheibe eingeschlagen. In der Nacht zum Dienstag wurde an der Platehofstraße der Spiegel eines Kia Rio abgetreten oder geschlagen. Die Inhaber hörten um 1.30 Uhr eine Gruppe grölender Jugendlicher und einen lauten Knall - dachten sich jedoch nichts dabei. Am nächsten Morgen stellten sie den Schaden an ihrem Wagen fest und stellten einen Zusammenhang her. Zwischen Donnerstagnachmittag und Dienstagmorgen wurde an der Gartenstraße der Frontscheibenwischer eines VW Up! verbogen und das vordere Kennzeichen herausgerissen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0. (cris)

