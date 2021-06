Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall beim Abbiegen - Radfahrerin leicht verletzt

Hiddenhausen (ots)

(jd) Mittwoch (9.5.) ereignete sich gegen 9.45 Uhr an der Einmündung Bünder Straße / Meierstraße ein Verkehrsunfall. Eine 65-jährige Bünderin fuhr mit ihrem Pedelec auf dem linken kombinierten Geh-Radweg an der Bünder Straße in Fahrtrichtung Löhne. Im Einmündungsbereich der Meierstraße fuhr zeitgleich eine 42-jährige Hiddenhauserin mit ihrem Renault und beabsichtigte, nach rechts in die Bünder Straße abzubiegen. Nachdem sie zunächst angehalten hatte, stieß die Autofahrerin beim Anfahren mit der Radfahrerin zusammen. Der Pkw erfasste den hinteren Reifen des Pedelecs, woraufhin die Radfahrerin stürzte. Die leicht verletzte Frau wurde mit einem Rettungswagen nach einer Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. Dieses konnte sie nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 1250 Euro.

