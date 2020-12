Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Koffer aus Gepäckablage gestohlen

Dieb erbeutet Fotoequipment im fünfstelligen Wert

Bild-Infos

Download

MünchenMünchen (ots)

Eine/e unbekannter Täter/in hat am Mittwoch (7. Dezember) in einem ICE von Frankfurt (Main) nach München Fotoequipment im Wert von rund 11.900 Euro erbeutet. Der 28-jährige Eigentümer befand sich im ICE auf der Fahrt von Frankfurt (Main) nach München und stellte seinen Koffer mit dem wertvollen Inhalt über sich auf der Gepäckablage ab. Obwohl das Gepäckstück direkt über ihm abgelegt war und er seinen Platz die gesamte Fahrt über nicht verlassen hat, bemerkte er nicht, dass jemand seinen Koffer entwendete. Der Bestohlene erstatte bei Ankunft am Münchner Hauptbahnhof Strafanzeige bei der Bundespolizei. Diese führt nun die Ermittlungen wegen Diebstahl

Die Bundespolizei warnt auch im Hinblick auf den bevorstehenden Weihnachtsreiseverkehr, Gepäck nie unbeaufsichtigt stehen zu lassen. Weiterhin sollte jeder Verlust bzw. Diebstahl schnellstmöglich bei der nächstgelegenen Polizeidienststelle angezeigt werden. In allen größeren Bahnhöfen hat die Bundespolizei Wachen, die ihre Anzeige sofort entgegennehmen und ggf. geeignete Maßnahmen ergreifen können.

Ergänzende Hinweise zum Thema Handgepäck- und Taschendiebstahl sind im Internet auf den Seiten der Bundespolizei und der Polizeilichen Kriminalprävention abrufbar: https://www.bundespolizei.de/Web/DE/02Sicher-im-Alltag/01Vorsicht-Taschendiebstahl/Vorsicht-Taschendiebstahl_node.html https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

Für Journalisten gibt es eine Infographik zum Thema Taschendiebstahl in Zahlen, Daten und Fakten. Diese kann im Internet heruntergeladen und kostenlos abgedruckt werden: https://www.polizei-beratung.de/presse/infografiken

Rückfragen bitte an:

Sina Dietsch

Pressestelle

Telefon: 089 515550-224

E-Mail: presse.muenchen@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de



Die Bundespolizei untersteht mit ihren rund 40.000 Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern dem Bundesministerium des Innern. Ihre polizeilichen

Aufgaben umfassen insbesondere den grenzpolizeilichen Schutz des

Bundesgebietes und die Bekämpfung der grenzüberschreitenden

Kriminalität, die Gefahrenabwehr im Bereich der Bahnanlagen des

Bundes und die Sicherheit der Bahnreisenden, Luftsicherheitsaufgaben

zum Schutz vor Angriffen auf die Sicherheit des zivilen Luftverkehrs

sowie den Schutz von Bundesorganen. Weitere Informationen

erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder unter oben genannter

Kontaktadresse.



Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell