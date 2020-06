Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Raasenmäher und Fahrräder weg.

Lüdenscheid (ots)

Diebe stehlen zwei Fahrräder Am gestrigen Mittwoch, 17.06.2020, in der Zeit von 13 Uhr - 14 Uhr, stahlen unbekannte Diebe aus der Grüberstraße zwei mit Schlössern gesicherte Fahrräder. 1. Crossbike KS Cycling in schwarz 2. Kinder Mountainbike weiß/blau.

Grauer Husquarna geklaut Unbekannte Diebe stahlen in der Nacht vom Montag zum Dienstag am Grenzweg einen selbstfahrenden Rasenmäher der Marke Husquarna aus der Ladestation im Garten.

Hinweise zu den Dieben und/oder dem Verbleib der Fahrräder und des Rasenmähers nimmt die Polizei in Lüdenscheid (Tel.: 9099-0) entgegen.

